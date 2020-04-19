ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 82329 لتصبح الأعلى في الشرق الأوسط

2020/04/19 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع الإصابات بجائحة كورونا في البلاد الى اثنين وثمانين الفا وثلاثمئة وتسع وعشرين حالة لتكون بذلك الأعلى في اعداد الإصابات بالشرق الأوسط.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن تركيا سجلت ثلاثة الاف وسبعمئة وثلاث وثمانين إصابة مؤكدة خلال أربعة وعشرين ساعة، مشيرا الى وفاة مئة وواحد وعشرين مصابا ليرتفع اجمالي الوفيات في البلاد الى الف وثمانمئة وتسعين شخصا.

وعلى صعيد متصل قررت السلطات التركية تمديد القيود على السفر بين إحدى وثلاثين مدينة لمدة خمسة عشر يوما إضافيا.

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