وفد حكومة إقليم كردستان يصل بغداد لزيادة التنسيق بمجالات الطاقة والاقتصاد

2020/04/19 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد يمثل حكومة إقليم كردستان الى العاصمة بغداد، لبحث عدد من الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وعقد الوفد الذي يضم وزير المالية بحكومة للإقليم ” آوات شيخ جناب”، ووزير الإقليم لشؤون الحكومة الاتحادية خالد شواني، إضافة إلى مسؤولين بحكومة الإقليم، عقد فور وصوله بغداد اجتماعا مع وزير النفط ثامر الغضبان، لبحث عدد من القضايا والتي كان من بينها التنسيق بشأن تصدير النفط وانخفاض أسعاره بالسوق العالمية، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد العراقي، فيما سيبحث الوفد خلال الاجتماعات اللاحقة مع كبار المسؤولين في بغداد، سبل زيادة التنسيق في المجالات الاقتصادية المستحقات المالية لإقليم كردستان.

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