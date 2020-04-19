2020/04/19 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي الى إيران إذا كانت ترغب بذلك.

وأكد ترمب استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران على مواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال قبلت طهران بذلك.

من جهة أخرى توعد ترمب الصين بتبعات وعواقب كبيرة في حال تبين أنها كانت مسؤولة عن جائحة فيروس كورونا بشكل متعمد، مشيرا الى أن المسألة تكمن في معرفة ما إذا كانت بداية جائحة فيروس كورونا تمثل خطأ خرج عن السيطرة أو إجراء تم القيام به بشكل متعمد الامر الذي سيترتب عليه مدى العواقب التي ستواجهها الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعرض المساعدة على إيران ويتوعد الصين بتحمل عواقب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعرض المساعدة على إيران ويتوعد الصين بتحمل عواقب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).