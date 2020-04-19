العتبة الحسينية تباشر بانشاء مسشفى في النجف لمصابي كورونا سعة 32 سريرا

2020/04/19 | 12:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الاحد، عن مباشرتها بانشاء مستشفى للطوارئ ملحق بمستشفى الحكيم في النجف الأشرف لعزل المصابين بفيروس كورونا.وقال المهندس فرقان الاسدي من قسم المشاريع الهندسية بالعتبة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العتبة باشرت بانشاء مستشفى كرفاني ملحق بمستفى الحكيم على مساحة تقدر بـ1000 متر مربع سعة 32 سريرا لمساعدة المشفى في […]

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