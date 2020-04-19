معهد أميركي: عواقب الحرب مع ايران ستكون مدمرة

2020/04/19 | 12:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة ناشيونال انترست البريطانية نقلا عن معهد بيكر للسياسة الخارجية، أن على ادارة ترامب القيام بكل ما في وسعها لتجنب الحرب مع ايران لأن عواقبها ستكون مدمرة على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن زميل معهد بيكر للسياسة الخارجية بجامعة رايس جيم كران قوله إن […]

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