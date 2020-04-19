ظريف يزور دمشق غدا

2020/04/19 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الاحد، أن الوزير محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة الى دمشق یوم غد الاثنين.وقال موسوي في تصريح له، ان ظريف سيقوم خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا باجراء محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم.واضاف، ان وزير الخارجية الايراني سيبحث خلال الزيارة بشان […]

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