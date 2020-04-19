وزير الصحة : نسبة الدوام لموظفي الوزارات ستكون 25% مع استمرار غلق المدارس والجامعات

2020/04/19 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الصحة جعفر علاوي، ان نسبة الدوام خلال تخفيف الحظر بشهر رمضان ستكون خمس وعشرين بالمئة.

وقال علاوي في تصريح إن مقترح تخفيف حظر التجوال الشامل خلال رمضان سيتم رفعه الى مجلس الوزراء، وسيكون منع التجوال من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، مضيفا ان المقترح يتضمن عودة نسبة تصل الى خمس وعشرين بالمئة من موظفي الوزارات الى وظائفهم وبحسب طلب شخصي من الوزير المعني.

وأشار الى ان المدارس والجامعات ستبقى مغلقة خلال الفترة المقبلة، لافتا الى السماح بفتح المولات خلال شهر رمضان بشكل جزئي والمطاعم ستبقى مغلقة فقط خدمة التوصيل متاحة.

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