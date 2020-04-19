2020/04/19 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخوتي الأعزاء..تنويه: يتم و بشكل مكثف تداول تغريدات على حسابات مزورة لا تمت لي بصلة و لا أعرف من يقف ورائها، و نؤكد بأننا نملك صفحة واحدة موثقة على الفيسبوك و حساب تويتر واحد فقط.يرجى الانتباهhttps://t.co/4vNv1jH1LYhttps://t.co/C5bkLmYDyG pic.twitter.com/NoWRWB4gCJ

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) April 18, 2020

عزت الشابندر يحذر عبر حسابه الرسمي من انتشار تغريدات منسوبة له من حسابات مزورة

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