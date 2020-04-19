بكين تنفي مسؤوليتها عن ظهور كورونا وإخفاء البيانات الحقيقية مع بدايات انتشاره

2020/04/19 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد المسؤولون بالقطاع الصحي في الصين، نفيهم المعلومات بشأن مسؤولية بلادهم عن ظهور فيروس كورونا وانتشاره في العالم.

وأكد مدير مختبر مدينة ووهان الصينية ” يوان جي منغ ” وهو المختبر الذي اتهمته وسائل إعلام غربية من بينها صحيفة الواشنطن بوست وقناة فوكس نيوز، بالمسؤولية عن تسرب الفيروس إلى الصين أولا، وإلى دول العالم لاحقا، أكد ان من المحال ان يكون مختبر المدينة سببا في انتشار الفيروس، قائلا ان أي عضو من أعضاء الفريق الطبي العامل المختبر لم يصب بالعدوى، مشيرا في الوقت ذاته إلى تواصل البحوث والدراسات، لمعرفة كيفية وعوامل ظهور الفيروس وتفشيه.

وجاء النفي الصيني عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، شددوا خلالها على ضرورة إجراء المزيد من التحقيقات، حول قيام الصين بالتكتم على المعلومات، ومحاولة إخفاء الأرقام الحقيقية مع بدايات ظهور الوباء.

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