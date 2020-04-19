الصحة الإماراتية: تسجيل 4 وفيات و479 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/19 | 12:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الأحد، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و479 إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.ووفق ما أفادت وزارة الصحة، فقد ساهم تكثيف الفحوصات بالكشف عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع […]

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