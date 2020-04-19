الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 إصابات جديدة في الضفة الغربية

2020/04/19 | 12:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في الضفة الغربية وغزة إلى 320 شخصا، فيما سجلت القدس 111 إصابة.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحفي، ارتفاع حصيلة الإصابات في المحافظات الشمالية إلى 307 وفي المحافظات الجنوبية 13، وفي مدينة القدس 111، إضافة […]

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