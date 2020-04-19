بالصور.. تظاهرة وقطع طريق رئيسي وسط مدينة الكوت

2020/04/19 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطاقدم متظاهرون في مدينة الكوت، الاحد، على قطع شارع رئيسي وسط المدينة.وقال مصدر محلي، ان العشرات من موظفي عقود صندوق دعم واسط، خرجوا اليوم في تظاهرة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة اشهر.

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