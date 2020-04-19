رئيس لجنة برلمانية يطالب وزير الصحة بتقديم اعتذار رسمي لهذا السبب

2020/04/19 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة ابراهيم الجبوري، الأحد، وزير الصحة بالتراجع عن تصريحاته التي أطلقها بحق الملاكات الطبية، وتقديم اعتذار رسمي لهم .وقال الجبوري في بيان، إنه "في الوقت الذي نجدد فيه شكرنا العميق لكوادرنا الطبية الغيورة من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي إزاء ما بذلوه من جهود جبارة في مواجهة وباء كورونا وما يحققوه من نجاح متواصل في التصدي للجائحة، نبدي استغرابنا من التصريحات الصادرة عن وزير الصحة والتي لاتتناسب مع الدور المهم الذي تقوم به ملاكاتنا الطبية ولاسيما كوادر خط التصدي الأول للوباء في المستشفيات والمراكز الصحية".وأضاف: "نهيب بالوزير الالتفات لمكافحة الفساد الاداري في وزارته من اجل تقديم افضل الخدمات لشعبنا العزيز، مع عدم السماح بتسييس هذه الوزارة المهمة لصالح أية جهة سياسية، وذلك بدلاً من الانشغال بالتقليل من شأن جهود الكوادر الطبية، كما ندعوه الى التراجع عن تصريحاته المسيئة إليهم، وتقديم اعتذار رسمي لهم ".ودعا الجبوري، الملاكات الطبية الى "عدم اللجوء الى الإضراب عن العمل في هذا الظرف الطارئ، فاليوم نحن في أزمة والمواطن لاذنب له في ما يصدر من تصريحات من أية جهة، وبفضل من الله وبجهودكم بات العراق في طليعة الدول التي نجحت في التصدي للوباء، نسأل الله تعالى أن يمن على شعبنا بالعفو والعافية وأن يرفع البلاء عن كل البشر إنه سميع الدعاء ".

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