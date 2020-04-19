تطورات جديدة بشأن رواتب موظفي العراق وسعر النفط في الموازنة

2020/04/19 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية، تأمين رواتب الموظفين العراقيين في قانون الموازنة العامة لسنة 2020، مبينة في الوقت نفسه إلى احتساب سعر برميل النفط بـ30 دولاراً.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لشفق نيوز، إن "الحكومة الجديدة ستعمل بعد أيام من تكليفها على إجراء تغيرات على هيكلة الموازنة العامة، على اعتبار أنها ستكون نصف سنوية تختلف كليا عن الموازنة السابقة".وأضاف أن "موازنة 2020 ستكون للطوارئ فقط وستركز على الجانب التشغيلي لتامين رواتب الموظفين وتخصيص مبالغ مالية الشراء المستلزمات الطبية بعد أزمة فيروس كورونا ومشاريع أخرى".ولفت الصفار، إلى أن "الحكومة المستقيلة كانت قد اعتمدت على احتساب سعر برميل النفط فوق 50 دولاراً، إما ألان سيتم احتساب السعر ما يقارب 30 دولاراً للبرميل الواحد، حسب رأي الخبراء المسؤولين عن إعداد الموازنة العامة".وبحسب معلومات خاصة فأن حجم الموازنة العراقية قد يصل إلى 135 مليار دولار تخصص معظمها لدفع رواتب موظفي القطاع العام.واعتمد موازنة عام 2019 سعر 56 دولارا للبرميل، في حين بلغ سعر برميل خام البصرة الخفيف شهر اذار الماضي 38 دولارا، منخفضا عن 60 دولار للبرميل في نفس اليوم من الشهر الماضي.ومع كل دولار ينخفض في سعر البرميل، يخسر العراق نحو 3.4 – 3.6 مليون دولار يوميا، أي أن العراق خسر في اذار الماضينحو 75 مليون دولار بالمقارنة بواردات فبراير الماضي.وتسببت "حرب الأسعار" التي خاضتها السعودية وروسيا بخسائر مالية عالمية كبيرة، كما لفيروس كورونا السبب الأكبر لتناقص الطلب على النفط ومن ثم انخفاض سعره.

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