كلام الوزير تمحوه الخلية للمرة الثانية.. تضارب بشأن عودة

2020/04/19 | 13:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتضاربت التصريحات في وزارة الصحة حول عودة إصابة بعض المتعافين من فيروس كورونا في العراق مرة أخرى، في مشهد قد يقارب الإعلان الأول عن تمديد حظر التجوال إلى الـ19 من نيسان/أبريل في تصريح متلفز لوزير الصحة قبل أن يتم نفي التمديد الرسمي في وقت لاحق.

مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، نفى أن يكون تصريح الوزير عن عودة فيروس كورونا للمتعافين منه حول العراق

وفي الثاني من نيسان/أبريل، كانت خلية الأزمة قد وصفت تصريحات متلفزة لوزير الصحة تحدث من خلالها عن تمديد حظر التجوال إلى الـ19 من الشهر ذاته وصفتها بأنها "تكهنات" وليس تمديدًا رسميًا.

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وقبل يومين، قال وزير الصحة جعفر علاوي في تصريحات متلفزة تابعها "ألترا عراق"، إن "بعض المتعافين من الفيروس في العراق عاد إليهم مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنه "نواجه مشاكل بتطور فيروس كورونا، وقد باشرنا قبل 48 ساعة باستخدام بلازما المتعافين لمعالجة المصابين".

إلا أن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، نفى أن يكون تصريح الوزير حول العراق، مشيرًا إلى أن "الوزير كان يقصد تسجيلها في باقي دول العالم قاصدًا تحذير المواطنين".

وقال الحلفي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "وزير الصحة كان يقصد الحالات المسجلة في دول أخرى، حيث سجلت الصين وبعض الدول إعادة إصابة متشافين من فيروس كورونا مرة أخرى، وقصد الوزير استذكار هذه المعلومة كصيغة تحذير للعراقيين".

وحول ما إذا كانت هذه الظاهرة تنفي حقيقة تشكيل الجسم مناعة ضد الفيروس، أكد الحلفي أن "إعادة إصابة المتشافي لا تعني أن جسمه لم يكون مناعة ضده والدليل أننا بدأنا نستخدم بلازما دم المتعافين لمعالجة المصابين من خلال الاستفادة من الأجسام المضادة المتواجدة في دم المتشافين"، مستدركًا أن "الإصابة مرة أخرى بالفيروس ستكون خفيفة جدًا بسبب تواجد مناعة مسبقة داخل الجسم".

وأكد الحلفي، أن "المتشافي من المرض يمتلك القدرة على نقل العدوى لغيره لفترة تعتمد على مدة رقوده وخضوعه للعلاج"، مبينًا أن "الفترة التي يغادر فيها الجسم الفيروس منذ بداية ظهور الأعراض تقترب من نحو 25 يومًا، لذا فإن المريض إذا ظهرت عليه الأعراض وتم تشخيصه ورقد نحو أسبوعين ومن ثم تشافى من الفيروس، فإنه يحتاج لحجر نفسه بعد الشفاء لفترة 10 أيام ليضمن مغادرة الفيروس من جسمه بشكل نهائي".

يقول مختصون إن المريض بفيروس كورونا يحتاج لحجر نفسه بعد الشفاء لفترة 10 أيام ليضمن مغادرة الفيروس من جسمه بشكل نهائي

وحول توافق استمرار تواجد الفيروس داخل الجسم مع كيفية ظهور النتائج السلبية التي تسبق إعلان الشفاء، أشار الحلفي إلى أن "مسحات التشخيص التي يتم التأكد من خلالها بانتهاء الفيروس تؤخذ من الأنف وجوف الفم والحنجرة، حيث عندما يتشافى الإنسان من الفيروس يختفي الفيروس من هذه الأماكن، لكنه يبقى متواجدًا بشكل خفيف في الرئة فإن أي عطاس أو مخالطة من نوع آخر ربما يتسبب بإخراج الفيروس وإصابة القريبين منه".

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وقدم الحلفي تفسيرًا حول عودة ارتفاع أعداد الإصابات في العراق بعد أيام من انخفاضها، قائلًا إن "ارتفاع الإصابات مرة أخرى لا تعني شيئًا غريبًا أو خطيرًا"، مشيرًا إلى أن "الإصابات المرتفعة هذه نصفها هي نتائج المسح الوبائي حيث أنها بدأت تعلن من الموقف الوبائي اليومي خصوصًا وأنها أجريت على أعداد كبيرة من الملامسين والمحيطين بيهم".

وبشأن تجديد منظمة الصحة العالمية تأكيدها بشكل مستمر، أن العراق لم يصل مرحلة الذروة بعد، بين الحلفي أنه "ليس هناك رقم محدد سنستطيع من خلاله تحديد ما إذا وصلنا إلى الذروة أم بعد"، مشيرًا إلى أنه "اذا استمرت أعداد الإصابات بهذا المستوى وتنخفض فذلك يعني أننا غادرنا مرحلة الذروة منذ أيام عندما بدأنا نسجل 80 و90 إصابة في اليوم".

ومجددًا، خرج وزير الصحة جعفر علاوي في تصريح أكد تسجيل إصابات في صفوف أشخاص متشافين بالأرقام، وهو ما ينفي أن يكون تصريحه الأول غير مقصود أو لم يُفهم بشكل جيد.

وقال علاوي في تصريحات متلفزة رصدها "ألترا عراق"، إننا شكلنا لجنة لدراسة حالة نحو ٧٠٠ شخصًا تشافوا من المرض، وخوفنا أن يعود الفيروس إليهم مرة أخرى"، مبينًا أنه "عند إجراء الفحوصات على هؤلاء المتشافين أثبتت عودة إصابة ٥ منهم مرة أخرى".

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