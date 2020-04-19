عودة لاعبي ووهان بعد 100 يوم بسبب كورونا

2020/04/19 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد لاعبو فريق ووهان إلى مدينتهم الصينية، التي غابوا عنها لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

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