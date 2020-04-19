النقل: تسيير رحلتين لإعادة العراقيين العالقين في موسكو والقاهرة

2020/04/19 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسييرها رحلتين استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في موسكو والقاهرة.

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