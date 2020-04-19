2020/04/19 | 13:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة عراقية تطلب رفع حظر التجوال عنها كليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تطلب رفع حظر التجوال عنها كليا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تطلب رفع حظر التجوال عنها كليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).