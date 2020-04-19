المالية النيابية: يجب مناقشة آلية قرار خفض إنتاج النفط بين بغداد وأربيل

2020/04/19 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، بغداد واربيل مناقشة آلية قرار خفض انتاج النفط.وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا، في بيان تلقت “العهد نيوز”، إن “قرار الحكومة الاتحادية بخفض انتاج النفط يشمل اقليم كردستان ايضا لذا يجب انه تكون هناك حوارات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لمناقشة آلية خفض الانتاج”.واضاف، ان “العلاقات النفطية بين […]

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