لأول مرة.. مسؤوليتان للحكام في اتحاد الكرة

2020/04/19 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، علاء عبد القادر، تفاصيل عمل لجنة ودائرة الحكام في الاتحاد.وقال عبد القادر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “لاول مرة في تاريخ الاتحاد، هناك دائرة حكام وهناك لجنة حكام وهذا الشيء كان مغيب تماما عن العمل به منذ ان اعتمده الاتحاد الدولي”.واوضح ان “دائرة […]

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