2020/04/19 | 13:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تحذر من عدم الالتزام بحظر التجوال الوقائي من قبل المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من عدم الالتزام بحظر التجوال الوقائي من قبل المواطنين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من عدم الالتزام بحظر التجوال الوقائي من قبل المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).