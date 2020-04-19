اميركا تدخل 35 شاحنة لوجستية من العراق الى القامشلي السورية

2020/04/19 | 13:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوات الاحتلال الاميركية في سوريا بأدخال قافلة جديدة مؤلفة من مجموعة شاحنات وبرادات محملة بمواد وتعزيزات عسكرية من العراق باتجاه مدينة القامشلي ش...

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