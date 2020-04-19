طائرة تحمل 285 عراقياً من العالقين في مصر تغادر مطار القاهرة صوب بغداد

2020/04/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد (19 نيسان 2020)، مغادرة طائرة من مطار القاهرة تحمل 285 عراقياً من العالقين في مصر باتجاه بغداد.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الرحلة الاستثنائيّة لهذا اليوم تمت مغادرتها من القاهرة إلى بغداد، وعلى متنها نحو (285) لإجلاء العراقـيّين العالقين في مصر".

بدورها، أعلنت وزارة النقل العراقية، تسييرها رحلتين جويتين استثنائيتين مباشرة لقطاعات مختلفة لإعادة العراقيين العالقين فيها الى ارض الوطن.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرحلة الاولى المرقمة IA241 انطلقت من مطار بغداد الدولي باتجاه العاصمة الروسية موسكو، اما الرحلة الثانية والاخيرة للخطوط الجوية العراقية لهذا اليوم انطلقت الى القاهرة على متن الرحلة المرقمة IA101 وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارتي الخارجية والصحة".

وأشارت وزارة النقل الى أن "جميع الوافدين سيخضعون للفحص المختبري من قبل الكوادر الصحية المتواجدة في مطار بغداد الدولي، للتأكد من سلامتهم، وبعدها يتم نقلهم اما لأماكن الحجر المخصصة، او الى مقر سكناهم بواسطة باصات معدة من قبل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل العراقية".

يتبع.



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