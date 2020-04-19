الصحة النيابية تحدد سقفاً للإصابات بكورونا يمكن معه تطبيق الحظر الجزئي في شهر رمضان

2020/04/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس لجنة الصحة النيابية، قتيبة الجبوري، الأحد (19 نيسان 2020)، سقف الإصابات التي رأى أنه يمكن...





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