القبض على 6 مطلوبين بقضايا جنائية في الديوانية

2020/04/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الأحد (19 نيسان 2020)، إلقاء القبض على ستة أشخاص مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تشكيلات شرطة الديوانية نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين إلى القضاء من خلال نشر المفارز في الطرقات، ونصب السيطرات المتحركة والثابتة، فضلا عن تدقيق اسماء المطلوبين".وأضاف البيان، أن "الدوريات والمفارز التابعة لمراكز سومر والديوانية، وشعبة مكافحة المخدرات، تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية جنائية تخص الشروع بالقتل، وتجارة الحبوب المخدرة، وتحرير صك بدون رصيد".

وأشار البيان الى أنه "على الفور تم التحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، من أجل إحالتهم إلى القضاء".

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانتحار فتاة في محافظة كركوك باستخدام بندقية، لقيت مصرعها على الفور.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "فتاة من أحد الأحياء الشمالية لمدينة كركوك، أطلقت النار على نفسها، بواسطة بندقية، مما أدى إلى مصرع

بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأحد (19 نيسان 2020)، لعقد اجتماع أمني عاجل حول الخروقات الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وضع ديالى الأمني

بغدد اليوم- بغداد

اعتقلت قوة أمنية تابعة لفرقة الرد السريع، الاحد (19 نيسان 2020)، المسؤول اللوجستي في تنظيم داعش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من فرقة الرد السريع اعتقلت المسؤول اللوجستي في عصابات دا

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