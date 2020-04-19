2020/04/19 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة ييحذر من خطورة تخفيف الاجراءات الصحية قبل التأكد من السيطرة التامة على انتشار الوباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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