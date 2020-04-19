صحة نينوى تعلن بشرى سارة لملاكاتها الطبية في المحافظة

2020/04/19 | 13:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مديرية صحة نينوى، اليوم الأحد، تخصيص أراض سكنية لملاكاتها الطبية في المحافظة.

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