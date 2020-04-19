تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق

2020/04/19 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح بشكل طفيف فيما استقرت قي الاسواق المحلية، الاحد، (19 نيسان 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 122.000 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

سعر بيع الدولار = 123.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 121.000 دينار

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