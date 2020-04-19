الحسيني يوضح لـ”العهد نيوز” اسباب النشاط الداعشي ويؤكد: اخفاق البيشمركة سمح لهم بتنفيذ بعض الهجمات

2020/04/19 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المتحدث باسم حشد الشمال، علي الحسيني، الى ان النشاط الداعشي الاخير لن يمثل اي خطر على المواطنين في تلك المناطق.وقال الحسيني في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “داعش الارهابي استغل ظروف منع التجوال بسبب كورونا الموضوع الاخر تحركم في مناطق محدودة من صلاح الدين وديالى وكركوك ارادوا من خلالها ارسال رسالة بانهم […]

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