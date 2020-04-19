أمانة بغداد: مستعدون لشهر رمضان المبارك.. وهذه خطتنا

2020/04/19 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت دائرة أمانة بغداد، اليوم الأحد، مباشرتها بوضع خطة خدمية خاصة بشهر رمضان، تتناسب مع طبيعة الظروف الاستثنائية الحالية.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنها باشرت بـ”إعداد خطة عمل تتناسب مع شهر رمضان الفضيل، وستتضمن تغييرات في توقيتات العمل ورفع النفايات بالاضافة الى اعمال تنظيف وغسل الشوارع والأعمال الاخرى المختلفة، […]

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