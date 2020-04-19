ديالى.. نساء يتخلن عن ازواجهن” الدواعش” عبر بوابة القضاء

2020/04/19 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..سجلت محاكم ديالى خلال العام الجاري نحو 20 حالة طلاق لنساء بسبب ارتباط ازواجهن بتنظيم داعش في مسعى للخلاص من تركة ثقيلة تلاحقهن بسبب افعال ازواجهن الاجرامية بحق الابرياء.وقال الناشط الحقوقي زكي حسن في حديث لـ/ المعلومة/،انه” وفق المعلومات المتوفرة لديه بان نحو 20 امراة قدمن طلبات طلاق بسبب ارتباط ازواجهن بداعش […]

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