2020/04/19 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، إعطاء رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حرية اختيار كابينته الوزارية دون أي شروط.

وقال العبودي في تصريح إن صادقون والفتح أخبرتا رئيس الوزراء المكلف بأنه هو من يختار الوزراء دون شروط مسبقة عليه، طبقاً للمعايير التي وضعها المكلف من نزاهة وكفاءة والتمتع بروح القيادة، مشيرا الى أن غالبية الكتل تسير بهذا الاتجاه وتمتلك الإرادة لتمرير الحكومة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعيم العبودي : صادقون أعطت الكاظمي حرية اختيار كابينته دون شروط مسبقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نعيم العبودي : صادقون أعطت الكاظمي حرية اختيار كابينته دون شروط مسبقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).