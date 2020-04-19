الفايز : الكاظمي سيرسل أسماء تشكيلته الحكومية إلى رؤساء الكتل قبل تقديمها للبرلمان

2020/04/19 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف البناء عامر الفايز ان رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيرسل اسماء تشكيلته الحكومية الى رؤساء الكتل السياسية قبل تقديمها إلى البرلمان.

واكد الفايز أن رئيس مجلس الوزراء المكلف لديه فريق يقوم حالياً بكتابة البرنامج الحكومي وسيتم إرساله إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من كتابته لافتا الى ان الكاظمي أكمل الكابينة الوزارية، وسيقوم بإرسالها إلى رؤساء الكتل السياسية للاطلاع عليها قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

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