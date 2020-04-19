الرئيسان برهم صالح والسيسي يبحثان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين

2020/04/19 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إمكانية تبادل الخبرات بشأن فيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان ان الرئيس برهم صالح تلقى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبينا انه جرى، خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين ودعم جهود العراق للحفاظ على سيادته واستقراره وأمنه.

وثمن الرئيس صالح موقف مصر الداعم للعراق في مختلف المجالات، ودورها الحيوي في ترسيخ العمل المُشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

من جانبه هنأ السيسي الرئيس صالح بتكليفه مصطفى الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء مشيرا الى أهمية دور العراق في المنطقة.

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