اعتقال عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد

2020/04/19 | 13:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأحد، بإلقاء القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية بالجرم المشهود.وذكرت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكتب (التاجي) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض وبوقت قياسي على ثلاثة متهمين وبحوزتهم دراجتين نوع” تك تك […]

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