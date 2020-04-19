الصحة تحذر من خطورة اكتظاظ الطرق بالسيارات والدراجات وفتح المحال التجارية

2020/04/19 | 13:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت وزارة الصحة والبيئة، بياناً بشأن فيروس كورونا.

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