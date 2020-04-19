التعيبان: بغداد أصبحت بلا حرمة ينتهك خدرها المارقون والشاذون والمفلسون

2020/04/19 | 13:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعرب النائب عن كتلة صادقون، عبد الأمير التعيبان، اليوم الأحد، عن استيائه من تدخل سفراء لدى العراق في الشؤون الداخلية للبلد، مستنكراً "انتهاك خدر" بغداد من قبل من أسماهم بـ"المارقين والشاذين".

وتساءل التعيبان على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس"، قائلاً "ما الذي يجعل سفراء الدول في بغداد تتدخل في الشأن الداخلي العراقي؟، هل القانون الدولي وأنظمة الأمم المتحدة والأعراف الدولية تتيح لهم ذلك؟".

وأضاف "وهل يسمح للدبلوماسية العراقية أن تفعل كما يفعل الآخرون في تلك البلدان؟، أم أصبحت بغداد بلا حرمة وينتهك خدرها المارقون والشاذون والمفلسون".

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