الحشد الشعبي يعلن تدمير 6 مضافات داعشية في عمليات تمشيط بديالى

2020/04/19 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول الاعلام في محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن تدمير 6 مضافات داعشية في عمليات تمشيط جرت في 3 مناطق داخل المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من الوية الحشد الشعبي باشراف من قائد محور ديالى طالب الموسوي نفذت عمليات تمشيط في مناطق العبارة ونفط خانة وشمال […]

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