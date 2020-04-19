الخارجية: مغادرة رحلة استثنائية من القاهرة الى بغداد على متنها 285 مسافرا

2020/04/19 | 13:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاحد، عن مغادرة الرحلة الاستثنائية من القاهرة الى مصر لاعادة العراقيين العالقين في مصر.

وقال الصحاف في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "غادرت الرحلة الاستثنائيّة لهذا اليوم من القاهرة إلى بغداد لإجلاء العراقـيّين العالقين في مصر".

وأضاف انه "على متن الرحلة نحو (285) مسافرا ".

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