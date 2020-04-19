وزارة الصحة: تقييم دوري لاستمرار حظر التجوال أو تخفيف الإجراءات

2020/04/19 | 13:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الأحد، وجود تقييم دوري لمسار تنفيذ حظر التجوال وتحديد الاستمرار أو تخفيف الإجراءات.ودعت وزارة الصحة بحسب وثيقة، وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي إلى الابتعاد عن نقل الأخبار التي تشجع على كسر الحظر الصحي الشامل .مؤكدة رصدها عدم الالتزام بصورة جدية بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة و

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