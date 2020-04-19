f16 العراق تدك مواقع لداعش في صلاح الدين وتوقع قتلى

2020/04/19 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شن الطيران الحربي العراقي، الاحد، غارات على اوكار لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طائرات F_16 العراقية توجه ضربات دقيقة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".واضاف ان القصف نتج عنه "قتل مجموعة من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار بالكامل، حيث كانت هذه الأماكن تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".

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