500 مليار يورو تحتاجها اوروبا لتعافي اقتصادها من تداعيات كورونا

2020/04/19 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، كلاوس ريجلينج، إن أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو أخرى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتمويل تعافيها اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا.وأضاف مدير الصندوق في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، نشرت اليوم الأحد، أن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد […]

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