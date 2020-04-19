استنفار امني وصحي في طربييل لهذا السبب..

2020/04/19 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار أعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،اليوم الاحد، أن منفذ طربييل الحدودي مع الاردن شهد اجراءات امنية وصحية غير مسبوقة لاستقبال الوجبة الثانية من العالقين في المملكة الاردنية الهاشمية .وقال الدليمي، إن “القوات الامنية والمفارز الصحية في منفذ طربييل الحدودي مع الاردن اكملت كافة استعداداتها لاستقبال نحو 300 مسافر عالقين […]

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