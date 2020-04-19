مصرف التنمية الدولي يعلن فتح غالبية فروعه العاملة في بغداد والمحافظات

2020/04/19 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف التنمية الدولي ،الاحد، عن فتح غالبية فروعه العاملة في بغداد والمحافظات واقليم كردستان.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه " من أجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمسؤولية الاجتماعية لتحقيق الهدف المنشود منها وفي ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز نود إعلام زبائننا الكرام بفتح أبواب المصرف في كافة فروعنا العاملة في بغداد (باستثناء فرع الشورجة) ومحافظات الفرات الأوسط والمنطقة الجنوبية من الاحد الى الخميس .

واضاف البيان ، ان فروع اقليم كردستان ( أربيل والسليمانية ) فسيكون الدوام في فرع أربيل من الاثنين الى الخميس وفرع السليمانية من الاثنين الى الاربعاء من كل أسبوع، مع مراعاة اجراءات حظر التجوال المفروض وتقييد الحركة المرورية من قبل الجهات المختصة.

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