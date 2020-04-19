2020/04/19 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت شركة نفط البصرة، أن معدلات التصدير خلال شهر نيسان الجاري مستقرة.

وقال مدير الشركة إحسان عبد الجبار وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "معدل الصادرات النفطية للشهر الحالي لا يزال مستقراً عند 3 ملايين و400 ألف برميل".

وأضاف عبد الجبار أن "وزير النفط ثامر الغضبان شدد على ضرورة تحقيق أهداف الوزارة في تحقيق التوازن في أسواق النفط وفق محددات قرارات أوبك الآخيرة لتحسين اقتصاديات البلدان المنتجة وعالميا".

وكان وزير النفط ثامر الغضبان، قد أكد في وقت سابق أن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8% تسري على جميع دول الأوبك من دون استثناء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط البصرة: استقرار معدلات التصدير خلال نيسان الجاري) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط البصرة: استقرار معدلات التصدير خلال نيسان الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).