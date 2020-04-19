مئات الأميركيين يتظاهرون بتشجيع من ترامب لرفع الحجر المفروض

2020/04/19 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كونكورد، نيوهامبشر (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – تظاهر مئات الأميركيين في أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة برفع إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب في وقت يتصاعد الاستياء إزاء التكلفة الباهظة لتدابير العزل على الاقتصاد.وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم راجل وبعضهم الآخر في سيارات، في البرد وتحت المطر في كونكورد […]

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