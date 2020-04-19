2020/04/19 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات F16 تدمر أوكار داعش وتقتل مجموعة من الإرهابيين غرب قضاء الدور) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات F16 تدمر أوكار داعش وتقتل مجموعة من الإرهابيين غرب قضاء الدور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).