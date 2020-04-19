وزارة النقل: تسيير رحلتين لإعادة العراقيين العالقين في موسكو والقاهرة

2020/04/19 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسييرها رحلتين استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في موسكو والقاهرة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى، أن “الرحلة الأولى المرقمةIA241 انطلقت من مطار بغداد الدولي باتجاه العاصمة الروسية موسكو، فضلأ عن انطلاق رحلة أخرى إلى القاهرة على متن الرحلة المرقمةIA101 لإعادة العراقيين في تلك الدول”.وأضاف، أن “جميع الوافدين سيخضعون للفحص

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