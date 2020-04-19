وفاة أصغر ضحايا كورونا في “إسرائيل”

2020/04/19 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توفيت قبل ظهر اليوم الأحد، إسرائيلية مصابة بكورونا تبلغ من العمر 29 عاما، وهي تعد أصغر ضحايا الوباء في إسرائيل حتى الآن.وأفادت مصادر إعلامية، بأن إسرائيلية مصابة بكورونا تبلغ من العمر 29 عام توفيت اليوم في مستشفى هداسا عين كارم، مشيرة إلى أنها تعتبر أصغر ضحية لكورونا في “إسرائيل”.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية […]

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