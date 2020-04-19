أمير الكويت: لن ننجح بمحاربة كورونا الا في هذه الحالة

2020/04/19 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد أمیر الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الیوم الأحد، أن مكافحة كورونا لن تنجح بدون الالتزام بالإجراءات الصحية.وقال الصباح، إن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف […]

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